Assassin's Creed Valhalla : le mode "Les Attaques Fluviales" dans la MAJ 1.1.2 et des détails pour la Saison 2

De loin le plus gros succès de 2020 du catalogue Ubisoft, Assassin's Creed Valhalla se faut chouchouter par ses développeurs qui nous annoncent l'arrivée d'une Saison 2. Baptisée "Éostre", elle débutera en mars 2021 avec une première mise à jour introduisant un festival dans la colonie, un nouveau mode de jeu qui s’appuie sur les piliers du combat dans Valhalla, de nouveaux équipements et des objets cosmétiques. Mais d'ici là, le jeu se dote d'ores et déjà d'une nouvelle mise à jour, la 1.1.2 disponible tout de suite, qui permet d'enrichir le contenu de plusieurs éléments intéressants. Il y a pour commencer un nouveau mode de jeu, "Attaques Fluviales", qui s'appuie sur les mécaniques de gameplay du mode Raid. L'idée est d'emporter son équipage et d'explorer des région peu connu de l'Angleterre et piller toutes sortes de trésors qu'on trouvera sur son chemin. Ubisoft tient à préciser que ce mode de jeu possède une replay value très importantes. Le mode Attaques Fluviales ajoute d'ailleurs d'autres bonus détaillés juste ici :





Des raids à enjeux : avec des cartes et des récompenses uniques, les joueurs pourront mener des raids sans que cela n’impacte leur progression au sein de la quête principale ou leurs alliances en Angleterre. Par ailleurs, contrairement à la fonction de pillage originelle, l'équipage du raid pourra être temporairement perdu si les joueurs ne réaniment pas ses membres pendant le raid.



Un équipage de Jomsvikings : les Jomsvikings recrutés (créés par d’autres joueurs en ligne) seront dirigés par le lieutenant Jomsviking personnel des joueurs.



Un nouveau drakkar : un tout nouveau drakkar exclusif à ce mode de jeu et entièrement personnalisable sera disponible. La cale pourra être améliorée afin de permettre aux joueurs de ramener plus de ressources de leurs Attaques Fluviales.

On peut aussi compter sur l’ajout de capacités et de récompenses inédites comme l’armure complète de Saint-Georges et son épée sacrée, 3 nouvelles capacités et aptitudes à retrouver dans les monastères, 2 nouveaux bâtiments dans la colonie et un nouvel ensemble d’éléments cosmétiques pour les drakkars et les joueurs.