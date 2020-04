Assassin's Creed Valhalla : le grand retour de la lame secrète ? Une image sème le doute

Doué quand il s'agit de laisser traîner des indices pour titiller la curiosité des joueurs - Assassin's Creed Valhalla était déjà teasé dans The Division 2 - Ubisoft a récidivé. En effet, dans son tweet où il révèle que le développement du jeu a impliqué une quinzaine de studios, Ubisoft Montréal a glissé un artwork qui, à s'y méprendre, ressemble à celui dessiné par BossLogic hier pendant huit heures . Sauf que lorsque l'on scrute l'illustration d'un peu plus près, on constate que sur le bras gauche du personnage se trouve ce qui pourrait être la lame secrète.Voilà qui devrait intéresser les fans, puisqu'elle était absente dans Assassin's Creed Odyssey. Enfin, presque, car dans le DLC "L'Héritage de la Première Lame", Darius l'a en effet en sa possession. Quoi qu'il en soit, il semblerait que les développeurs n'aient pas souhaité s'attirer les foudres de la communauté cette fois-ci, même si l'on préfère attendre une confirmation en bonne et due forme avant de se réjouir. On peut imaginer qu'elle sera mise en avant dans le trailer prévu aujourd'hui à 17 heures.