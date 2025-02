Assassin's Creed Shadows : Ubisoft admet que Yasuke est arrivé après Naoe dans le processus de création

L'une des particularités d'Assassin's Creed Shadows, c'est le fait de pouvoir jouer avec deux personnages à l'approche nettement différente : Yasuke et Naoe. Venant de la part du studio Ubisoft Québec, rien de plus illogique puisque c'est eux qui étaient à l'origine d'Assassin's Creed Syndicate, un épisode qui proposait déjà cette dualité entre personnage masculin et féminin. Mais les développeurs n'imposeront rien aux joueurs et de la bouche de Jonathan Dumont, directeur créatif du jeu, qui s'est laissé aller à quelques confidences auprès de Screenrant, il sera possible de jouer avec le personnage qu'on voudra, rien ne sera imposé. Du moins dans les grandes lignes, car certaines missions bien précises imposeront d'incarner Yasuke ou Naoe, pour les bienfaits du script et de la narration.



Pour le reste, il sera possible de garder tel ou tel personnage car Ubisoft ne veut pas contraindre le joueur. "Nous n'imposons pas aux joueurs d'essayer de diviser le temps. Donc si vous préférez un personnage pour une raison quelconque, vous pouvez peut-être jouer - je ne sais pas, je ne vais pas mettre un pourcentage - mais une bonne partie du jeu en utilisant l'un d'eux", répond Jonathan Dumont qui admet que Yasuke est un personnage qui est arrivé après la création de Naoe. En réalité, on apprend que lorsque Ubisoft a commencé à s’intéresser au projet d’un Assassin’s Creed au Japon, il était évident que l’assassin devait être un shinobi. Mais au fur et à mesure que le projet avançait, les développeurs ont alors imaginé des combats plus nerveux et c'est là que “le fantasme du samouraï a commencé à émerger” raconte Dumont. Et pour des raisons évidentes de ne pas jeter ce qui avait déjà été réalisé avec Naoe, il a été décidé de proposer deux personnages au style différent.



La sortie d'Assassin's Creed Shadows est attendue pour le 20 mars 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series.