Assassin's Creed Shadows : le jeu encore repoussé, mais on a du nouveau gameplay pour se rassurer...

Il va falloir prendre son mal en patience concernant Assassin's Creed Shadows, puisque Ubisoft a pris la décision de repousser une fois encore son jeu. Exit la date du 14 février 2025, le jeu est désormais attendu pour le 20 mars prochain. Dans un long message posté sur ses réseaux sociaux, Ubisoft et le game director du jeu, Marc-Alexis Côté, expliquent le besoin de continuer à peaufiner le titre.



"Bien que nous ayons déjà fait des progrès remarquables, nous pensons que quelques semaines supplémentaires sont nécessaires pour mettre en œuvre ces retours et garantir une expérience encore plus ambitieuse et captivante dès le premier jour. Par conséquent, la nouvelle date de sortie est fixée au 20 mars 2025. Nous réaffirmons notre volonté d'offrir une expérience immersive de grande qualité, renforcée par un dialogue permanent entre nos fans et nos équipes de développement. Nous savons que vous avez hâte d'en savoir plus sur Assassin's Creed Shadows, et nous sommes ravis de vous annoncer que de nouvelles informations vous parviendront très bientôt."







Pour certains, ce report de calendrier va aussi permettre à Ubisoft de ne pas se retrouver en frontal avec les gros titres du mois de février, et notamment un certain Monster Hunter Wilds, qui devrait captiver toutes les attentions. De cette manière, Ubisoft se laisse 5 semaines de plus pour laisser passer la tempête de Capcom qui devrait générer énormément de ventes. Dans la foulée, Yves Guillemot a publié un point stratégique pour expliquer une réorganisation interne et soutien ce choix de se donner tous les moyens pour séduire un maximum de joueurs.



"Nous avons réalisé des progrès solides dans la revue stratégique et opérationnelle initiée il y a quelques mois, qui nous permettront d’envisager avec confiance un avenir plus solide pour Ubisoft. Nous avons pris des mesures importantes pour réorganiser le Groupe afin d'offrir aux joueurs la meilleure expérience qui soit, d'améliorer l'eff icacité opérationnelle et de maximiser la création de valeur. De plus, nous soutenons pleinement les efforts de nos équipes pour créer l'opus Assassin’s Creed le plus ambitieux de la franchise et avons pris la décision d'accorder un mois de développement supplémentaire à Shadows af in de mieux intégrer les retours des joueurs recueillis au cours des trois derniers mois. Cela nous permettra de livrer le plein potentiel du jeu et de terminer l'année sur une note solide."





Dans le même temps, Ubisoft continue de déployer des mini-séquences de gameplay pour montrer les évolutions suite au report du jeu annoncé en septembre prochain, avec des phases de combat de Yasuke il y a quelques mois et les mouvements de ninja très souples de Naoe. Cela sera-t-il suffisant pour faire venir le grand public ? L'échec commercial de Star Wars Outlaws rappelle que rien n'est joué...