Armor Wars : Marvel change la série pour en faire un film complet, explications

L'information date d'il y a quelques minutes à peine et elle a d'abord été relayée par The Hollywood Reporter qui a eu la primeur de l'annonce : la série Armor Wars avec l'acteur Don Cheadle vient de faire l'objet d'une reconsidération au sein de chez Marvel Studios. En effet, contrairement à ce qui a été annoncé lors de la D23 de Disney il y a quelques semaines, il s'agira désormais d'un film complet qui viendra s'inscrire dans la Phase 5 ou 6 du MCU. Marvel envisageait un tournage en 2023 pour la série, et il ne semblerait que rien ne soit changé de ce côté-là. En revanche, à ce stade, aucun réalisateur n'a encore été designé. Avec ce qui s'est passé avec Blade et son metteur en scène qui a plié bagages, on imagine que Kevin Feige va se montrer plus que prudent quant au choix du cinéaste pour Armor Wars, afin d'éviter un bad buzz inattendu. Sachez autrement que ce n'est pas la première fois que Marvel change de braquet en cours de route, et on se souvient que Hawkeye avait initialement conçu comme un film à part entière avant d'être transformé en série sur Disney+.