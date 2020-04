Animal Crossing New Horizon : il s'agit du jeu cumulant le plus de ventes digitales en un mois, un record

On savait que le dernier Animal Crossing allait s'imposer tel un puissant raz de marée commercial : pour autant, peut-être ne nous attendions pas à ce que le jeu de Nintendo explose le record du monde détenu par la très populaire franchise Call of Duty :Cinq millions de ventes dématérialisées en un mois, c'est beaucoup,Et si l'on veut se rendre compte de cette supériorité écrasante, alors devons-nous préciser que le titre n'est sorti que le 20 mars, les chiffres en question étant alors réalisés sur seulement dix jours. Et il ne s'agit, bien sûr, que d'une exclusivité Switch et certainement pas multiplateformes.Bref, chapeau bas et si le confinement a bien entendu participé à l'essor des ventes digitales, celles physiques restent encore à préciser et devraient gonfler les statistiques encore davantage.