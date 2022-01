Andrew Garfield et Tobey Maguire incognito dans un cinéma pour voir Spider-Man No Way Home

Cela fait bientôt un mois que Spider-Man No Way Home est sorti au cinéma. Le film est un carton planétaire avec plus de 1,25 milliard de dollars au box office mondiale et plus de 5,7 millions d'entrées en France, ce qui en fait déjà le plus grand film de 2021. Ce succès, on le doit avant tout au Multiverse et cette idée géniale de réunir les 3 générations de Spider-Man sur grand écran. Tom Holland bien sûr, mais aussi et surtout Tobey Maguire et Andrew Garfield. Après avoir été un secret de polichinelle et un spoiler qu'il ne fallait surtout plus propager une fois le film sur les écrans, la présence des 3 Spider-Man peut enfin être débattu en public. Et c'est Andrew Garfield qui ouvre le bal des interviews avec la presse pour parler du film en toute liberté, après une année à devoir mentir auprès des journalistes qui l'ont cuisiné suite aux rumeurs et autres leaks. Il a tenu bon le Andrew, quitte à en faire des tonnes, à faire des analogies avec le jeu du Loup-Garou, à parler de photo-montage ou même carrément faire genre le mec vénère qu'on lui pose toujours les mêmes questions, malgré les preuves irréfutables.







Deux médias ont eu la primeur de cet entretien avec le comédien anglais : Variety (pour l'écrit) et Entertainment Tonight (pour la vidéo) et ce dernier nous révèle énormément de choses croustillantes. Première chose qu'il explique, c'est qu'il ne s'attendait vraiment pas à ce Sony Pictures et Marvel Studios lui demande de reprendre le rôle de Peter Parker. Il a été conacté à la fois par Amy Pascal, productrice des Spider-Man chez Sony Pictures, Kevin Feige le big boss de Marvel Studios mais aussi Jon Watts qui lui ont pitché le film et cette idée de Multiverse. Il explique que lorsqu'il a reçu cette nouvelle, dans sa tête, qu'il compare à celle d'un fan, puisque pour lui il était redevenu spectateur, ça était une explosion. Impossible pour lui de dire non, vu qu'il entretient une relation si particulière avec le personnage de Spider-Man, c'était son héros d'enfance, donc le oui était inévitable. La simple idée de voir trois Spider-Men dans le même cadre était suffisante pour rempiler, sachant qu'il serait aux côtés de Tobey Maguire qui a été toujours été son idole en tant que Spider-Man et que derrière, il allait jouer les grands frères pour Tom Holland.





L'aspect émotionnel de son Peter Parker à lui, qu'il pouvait retranscrire dans Spider-Man No Way Home l'ont poussé à accepter de reprendre le rôle. C'est comme l'a dit Donald Reignoux dans l'interview qu'on a eue ensemble, un sorte de rédemption, une cicatrice qui se referme avec notamment la scène du sauvetage de MJ. Pour Andrew Garfield, ce Spider-Man No Way est comme un grand voyage spirituel qu'il a entrepris. Andrew Garfield a également donné quelques anecdotes de tournage. Première chose déjà, lui et Tobey Maguire ont eu 15 jours de tournage au total, ce qui est relativement court mais suffisant pour leur faire tourner les scènes qu'il fallait. Andrew Garfield explique qu'entre lui, Tobey et Tom Holland, ils n'arrêtaient de comparer leur costume et Tom était jaloux de celui d'Andrew car ce dernier avait des petites fermetures éclair sur son costume qui lui permettait de se libérer facilement, comme pour aller aux toilettes plus facilement, ou utiliser son smartphone entre deux prises. Comme le costume de Tom Holland est visiblement taillé en une pièce qu'on enfile, impossible pour lui de se libérer entre deux prises.





Toujours concernant le tournage, Andrew Garfield nous révèle que la scène où juste avant le combat final, il interpelle les deux autres Spider-Men en leur disant qu'il les aime avant d'aller au combat, c'était une scène totalement improvisée, c'était juste Andrew Garfield, l'acteur, qui exprimait sa joie et son bonheur de partager l'écran avec les deux autres comédiens. D'ailleurs, on sent que des trois, c'est Andrew Garfield qui montre le plus d'émotions de revenir dans le costume. Plus surprenant en revanche dans cette interview, c'est qu'on apprend que les scénaristes de No Way Home ont envisagé à un moment de faire revenir les personnage de Kirsten Dunst et d'Emma Stone également. Du coup, le journaliste de Varierty demande à Andrew Garfield ce qu'il aurait aimé comme scène avec elles. Andrew élude un peu la question puisqu'il part sur une anecdote avec Emma Stone qui rencontre Jamie Foxx sur le tournage de The Amazing Spider-Man 2, puis revient sur le sauvetage de MJ dans No Way Home, qui est pour lui la plus belle scène du film.







Quant à son envie de retourner en tant que personnage ? Que ce soit avec Variety ou dans la vidéo de Entertainment Tonight, Andrew Garfield ne cache pas son envie de revenir dans la peau de Peter Parker. Malgré ses frustrations et ses rancoeurs, Spider-Man reste un personnage spécial pour lui, et il est grave chaud pour reprendre le rôle si Sony Pictures ou Marvel ont quelque chose à lui proposer. Il évoque le fait que son Spider-Man à lui est quelqu'un d'altruiste et c'est ça qu'il aime et si jamais on lui propose des choses intéressantes à faire avec ce personnage, c'est évidemment un grand oui.





Et enfin, dernière anecdote, sans doute la plus cool de toutes, et c'est au micro de Entertainment Tonight que nous l'avons appris, le soir de la sortie de Spider-Man No Way Home aux Etats-Unis, lui, Tobey Maguire et Jon Watts se sont rendus dans un cinéma pour voir le film avec le public mais de manière totalement incognito. Il avait tous leur casquette et un masque pour se cacher du grand public, un peu comme Donald Reignoux l'a fait en France, sauf que Donald s'est fait griller par son voisin, qui s'est fait spoiler pour le coup. Pour Andrew, Tobey et Jon Watts, ce n'est qu'à la sortie de la séance qu'ils se sont fait prendre en photo. Maintenant que Andrew Garfield a pris la parole, on attend que Tobey en fasse de même et que les 3 acteurs, avec Tom Holland se retrouve invités dans des Late Show pour nous parler un peu plus du tournage, ça serait vraiment le feu !