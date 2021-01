Le Ubisoft+ bientôt intégré dans le Xbox Game Pass ? Le point sur les rumeurs

€Le Xbox Game Pass est clairement l'argument ravageur de Microsoft pour attirer un maximum de joueurs vers son écosystème, et il est avéré que le constructeur américain se donne les moyens pour en faire le service incontournable du jeu vidéo en dématérialisé. Mais depuis quelques heures, une rumeur est en train d'émerger sur les Internets, stipulant que le service d'abonnement Ubisoft+ pourrait bien intégré le Xbox Game Pass dans un avenir assez proche. Ces rumeurs ont été appuyées par Jez Corden, rédacteur en chef de Windows Central, qui a réagi aux bruits de couloirs quant au rapprochement entre Ubisoft et Microsoft, déclarant que cette union a de grandes chances de voir le jour selon ses propres sources. Sans trop se mouiller non plus, il affirme qu'il ne sait pas qu'elle serait la forme de ce partenariat et qu'il n'est pas impossible qu'il s'agisse de back catalogue, à savoir de jeux anciens issus de chez Ubisoft.



Toutefois, connaissant l'appétit vorace de Microsoft pour étoffer son offre et le fait que Electroni Arts fasse déjà partie du service d'abonnement avec le EA Play, il n'est pas impossible que Microsoft fasse du gringue du côté de l'éditeur français. On vous rappelle que le Ubisoft+ n'est autre que le nouveau nom de l'Uplay+ et que ce dernier permet d'accéder à tous les jeux Ubisoft day one, moyennent un abonnement de 14,99€ par mois.