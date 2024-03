Akira Toriyama nous a quittés l'année du dragon, le monde de la pop culture est en deuil

Selon le communiqué de sa maison d’édition, Akira Toriyama est décédé le 1er mars d’un hématome sous-dural.

Il y a des réveils plus difficiles que d'autres. Ce matin, aux aurores, vers 6h45, c'est un uppercut qu'on reçoit en pleine tête. Certainement pas celui de Doumbé sur Baki, soldé hier soir par une défaite par le premier en raison d'une écharde dans l'orteil, mais parce qu'on vient d'apprendre le décès d'Akira Toriyama. Ce moment tant craint est arrivé aujourd'hui par Bird Studio, sa maison d'édition. La nouvelle est d'autant plus choquante que le mangaka n'avait que 68 ans.L'héritage laissé par le papa de Dragon Ball est évidemment incommensurable et ses millions de fans sont depuis ce matin inconsolables. Il faut dire que rarement un artiste aura tant marqué des générations entières par ses oeuvres. Que l'on ait découvert Dr Slump ou Dragon Ball dans les années 80 et 90, ou dans les années 2020, Toriyama reste le père du Shônen moderne, celui qui a donné naissance à des mangakas talentueux tels que Masashi Kishimoto (Naruto) et Eichiro Oda (One Piece) qui lui a d'ailleurs rendu un vibrant hommage.De près comme de loin, Akira Toriyama a influencé bon nombre d'artistes et de personnes anonymes à travers le monde. De Dr Slump à Dragon Ball, en passant par Dragon Quest, Chrono Trigger, Sand Land (que Bandai Namco va remettre au goût du jour dans quelques mois), sa présence est telle qu'il sera nommé Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres par le ministère de la Culture japonaise en 2019. Pourtant, Toriyama est un homme discret, qui déteste se faire voir dans les médias, à tel point que ses apparitions publiques sont extrêmement rares. D'ailleurs, sa famille a précisé qu'elle n'acceptait aucune interview, ni visites ou offrandes, demandant de respecter l'intimité du deuil. Akira Toriyama est parti à l'âge de 68 ans l'année du dragon. Hasard ou destin ? Qu'importe, sa mort laissera un grand vide dans le monde de la pop culture.