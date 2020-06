Ace Combat 7 : c'est le plus gros succès de la saga, le nombre de ventes dévoilé

La mythique saga Ace Combat se porte décidément bien et a deux choses à fêter : la première, c'est tout simplement son quart de siècle d'existence puisque le tout premier Ace Combat est sorti il y a maintenant vingt-cinq ans sur PlayStation (et même un an avant sur bornes arcade, c'est dire), ce qui impose tout de même un certain statut assez respectable.La deuxième, c'est le score commercial de son dernier opus en date, Ace Combat 7 Skies Unknown, atterri sur PS4 et Xbox One en janvier 2019 puis un mois plus tard sur PC : le titre a effectivement franchi la barre iconique des deux millions de ventes, ce qui en fait ni plus ni moins que l'opus le mieux vendu de la saga.On imagine donc que la série ne devrait pas en rester là et qu'un huitième chapitre sera probablement de la partie sur PlayStation 5, Xbox Series X et tutti quanti : autant dire que l'on a plutôt hâte de voir ce que les développeurs de chez Project Aces ont encore dans le bide.