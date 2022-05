Ace Combat 7 : le DLC "Top Gun Maverick" dévoile son trailer, y a du fan-service

Révélé le mois dernier par le biais d'un tweet du compte officiel de Bandai Namco Entertainment, le DLC "Top Gun Maverick" s'offre aujourd'hui son tout premier trailer. Plutôt logique quand on sait que le film arrive sur grand écran dans quelques jours, le 25 mai très précisément, et que c'est l'occasion de faire valoir ce partenariat en attente depuis de longue date. Baptisé "Aircraft DLC Teaser", ce DLC nous permettra de piloter le F-18 de Pete "Maverick", alias Tom Cruise au cinéma. Alors certes, l'acteur américain n'a pas été modélisé dans le jeu (ça aurait coûté bien trop cher), mais on retrouvera toute l'esqudrille du film, avec sans doute la possibilité de refaire quelques scènes mémorables qu'on a pu voir la semaine dernière.





Ok #TopGunMaverick est basique dans son récit, et il est aussi le + gros egotrip de Cruise, mais il redéfinit aussi le sens du mot spectacle.



Les images sont ébouriffantes dans les scènes d’action et dégagent une certaine délicatesse dans les moments calmes. Gros waouh effect ! pic.twitter.com/PeuILt3gGR — Maxime CHAO (@MaximeChao) 20 mai 2022