Ace Combat 7 : un DLC dédié au film Top Gun Maverick en attendant Ace Combat 8

Ace Combat 7 : Skies Unknown va faire l'objet d'un DLC dédié à Top Gun : Maverick - qui, on le rappelle, sortira chez nous le 25 mai prochain. C'est à peu près tout ce qu'il faut retenir puisque l'on nous indique que de plus amples détails seront communiqués ultérieurement. Du coup, on profite de l'occasion pour rappeler que Microsoft Flight Simulator aura lui aussi droit à son extension consacrée au film, Asobo Studio ayant toujours affirmé que le pack débarquerait en même temps que Top Gun : Maverick.





This spring, #ACECOMBAT 7: SKIES UNKNOWN and the movie #TopGunMaverick will release collaborative aircraft DLC!



Collaboration playable aircraft are coming to #ACE7! Please wait for further details. pic.twitter.com/pRYoGtDBSC — Bandai Namco US (@BandaiNamcoUS) 27 avril 2022



Pour en revenir à la saga Ace Combat, n'oublions pas que Kazutoki Kono, le directeur de la licence, a confirmé l'été dernier qu'Ace Combat 8 était en développement et qu'il tournerait sur l'Unreal Engine 5. Selon les derniers chiffres, Ace Combat 7 : Skies Unknown totalise plus de trois millions d'exemplaires distribués dans le monde.

L'occasion était trop belle pour Bandai Namco Entertainment. En effet, l'éditeur japonais annonce sur Twitter que durant ce printemps,