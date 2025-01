Ace Combat 7 : c'est désormais 6 millions de ventes en 6 ans, les ventes continuent

Avec désormais 6 millions d'exemplaires écoulés en six ans d'existence, Ace Combat 7 Skies Unknown est de loin le plus gros succès la franchise et devient par ailleurs un long-seller, chose que Bandai Namco Entertainment n'avait peut-être pas autant anticipé. C'est au moment de célébrer son sixième anniversaire que nous apprenons ces derniers chiffres et forcément, les développeurs remercient les fans du monde entier pour ce soutien continu. Au total, la série Ace Combat a désormais franchi le seuil des 20 millions d’exemplaires vendus à l’international, sachant que le jeu n'est pas sorti sur PS5 ni Xbox Series. S'il paraît évident qu'un huitième épisode est en cours de développement, on peut patienter avec ce joli artwork.