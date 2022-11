Ace Combat 7 : les ventes continuent de progresser, le plus gros succès de la saga

Ace Combat 7 Skies Unknown est le plus gros carton de la franchise. Dès la sortie du jeu, le titre s'est imposé comme une réussite commerciale et les divers DLC sortis ces dernières années ont contribué à faire de lui un long-seller. Un an après nous avoir révélé que 3 millions de copies avaient été vendues, Bandai Namco Entertainment nous fait savoir que les ventes ont continué de progresser tout au long de l'année 2022. C'est désormais 4 millions d'exemplaires qui ont été écoulés, sans doute aussi grâce au DLC "Top Gun Maverick" qui a permis au jeu de profiter d'un magnifique coup de projecteur et de donner envie à des joueurs de se prendre pour Tom Cruise. Evidemment, tous les regards sont portés vers l'avenir et un éventuel Ace Combat 8, certainement en cours de développement dans les studios de Project Aces.