Ace Combat 7 fête ses 2 ans avec des bonus et un trailer dédié, on a aussi les chiffres de vente

Cela fait maintenant 2 ans que Ace Combat 7 : Skies Unknown est sorti sur PC, PS4 et Xbox One et Bandai Namco Entertainment a décidé de communiquer sur les chiffres de vente. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, le jeu s'est particulièrement bien vendu, avec 2.5 millions de copies écoulées, ce qui en fait l'un des épisodes les plus populaires de la série. Afin de célébrer cela avec bienveillance, les développeurs ont concocté une vidéo anniversaire pour nous annoncer les bonus qui s'ajouteront à travers une mise à jour. Sans plus attendre, voici la liste de ce qui viendront s'ajouter au contenu déjà présent.





SKINS

Scarface Skin (Su-37 Terminator)

Phoenix Skin (F-22A Raptor)

Mobius Skin (F-4E Phantom II)

Crow Skin (F-16C Fighting Falcon)

Peau de Gryphus (Raptor F-22A)

Peau de Garuda (F-15E Strike Eagle)

Ridgebacks Skin (ASF-X Shinden II)

UPEO Skin (Terminator Su-37)

UPEO Skin (typhon)

Peau éclatante (X-02S Strike Wyvern)



EMBLÈMES

25th Anniversary Nugget -Yellow 13-

25th Anniversary Nugget -Mobius 1-

Ace Combat 7 2nd Anniversary

Shooter

Spooky

Falco

UNF

UNICS

Arrows (Low-Vis)

