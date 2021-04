Abandoned : c'est une nouvelle exclu PS5, 1er trailer pour ce survival-horror mystérieux

Blue Box Game Studios, un studio néerlandais quasiment inconnu. Toutefois, son game director, Hasan Kahraman, s'est permis quelques déclarations intéressantes :



un petit groupe de développeurs planchant sur un titre passionnant" désiré depuis longtemps.



Bref, on attend d'avoir du gameplay concret et d'ici là, on touche du bois pour être agréablement surpris !



Mise à jour à 17h06 : Abandoned n'est finalement pas un projet caché de Hideo Kojima.





Depuis qq heures, des rumeurs prétendent que la nouvelle exclu PS5, ABANDONED, serait le fruit caché de Kojima.



Le réalisateur, Hasan Kahraman, vient de s'exprimer auprès de https://t.co/RI12swybjA pour dire que c'est faux, que la blague a assez duré, et que c'est pas drôle. https://t.co/mxaQG7VNdr — Maxime CHAO (@MaximeChao) 8 avril 2021

On notera également le rendu photoréaliste du titre aperçu dans le trailer ci-dessous, qui laisse penser qu'Abandoned profitera également des capacités techniques de la PlayStation 5. Enfin, notons pour faire taire les rumeurs que non, il ne s'agit pas du prochain jeu d'Hideo Kojima caché sous un énième alias, Blue Box Game Studios ayant démenti les bruits de couloir en affirmant n'avoir "aucun lien" avec le développeur japonais et n'être "