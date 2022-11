Abandoned : Hideo Kojima est saoulé par les théories des fans, il s'exprime enfin !

Dévoilé lors d'un State of Play en avril 2021, Abandoned fut immédiatement associé à Hideo Kojima, suite à l'imagination débordante de ses fans, mais aussi en partie à cause du créateur du jeu, un certain Hasan Kahraman, qui a beaucoup joué du flou artistique qui entourait son jeu. Pour de nombreux internautes, il s'agissait d'un coup marketing de la part du créateur de Metal Gear Solid, habitué à jouer avec les joueurs en laissant des indices ici et là, pouvant préparer le retour de Silent Hill, après la démo avortée que fut P.T. La suite, on la connaît et depuis, Abandoned est un projet qui s'est embourbé dans des méthodes de communication malhonnête, faisant la lumière sur Hasan Kahraman, coutumier en escroquerie.





Dans son dernier podcast Brain Structure , disponible sur Spotify, le game designer japonais est revenu sur le jeu Abandoned, aux côté de son ami Geoff Keighley. Kojima-san a en effet exprimé sa lassitude de toujours recevoir des messages et des photo-montages l'associant au jeu Abandoned et à Hasan Kahraman, précisant qu'il espère que les internautes vont arrêter avec leurs théories qui ne tiennent pas la route.

Les utilisateurs n'arrêtaient pas de m'envoyer des photos de ce "Hasan". Ils m'envoient encore des montages et des deep fakes, une vingtaine par jour, c'est vraiment très pénible. Quand nous avons fait ce truc avec Moby Dick (le faux studio et la fausse personne pour l'annonce de Metal Gear Solid 5 : The Phantom Pain, ndlr), tu étais impliqué Geoff et c'était plutôt amusant.



Mais les gens devraient savoir que je ne fais jamais la même chose deux fois. Je n'ai jamais parlé avec Hasan, le jeu n'est pas encore sorti. Je ne pense pas qu'il puisse dire ou faire grand-chose à ce stade. Mais si le jeu sort un jeu, les gens comprendront sans doute. Il devrait peut-être se dépêcher de le sortir.

Si Hideo Kojima fait enfin savoir que ce petit jeu des théories ne le fait plus vraiment rire, il ne faut pas oublier que ce dernier en est l'initiateur, lui qui a souvent jouer avec les joueurs, en créant un faux studio, un faux game design du nom de Joakim Mogren. Sans oublier qu'il a réitéré la chose avec P.T. avant de révéler qu'il s'agissait d'une démo pour relancer la licence Silent Hill. Depuis quelques semaines d'ailleurs, Hideo Kojima est reparti dans le teasing avec son prochain jeu, Overdose, qui a malheureusement fuité il y a 24h, avec du gameplay qui s'est retrouvé sur la toile. Morale de l'histoire, il n'y a jamais de fumée sans feu...