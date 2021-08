Abandoned : la Real Time Experience est sortie sur PS5, giga troll ou arnaque des développeurs ?

Hasan Kahraman. Ça, c'était avant que l'application PS5 "Real Time Experience" ne soit enfin déployée sur le PlayStation Store, afin de nous révéler le tout premier trailer de gameplay. Et quelle désillusion une fois qu'on a lancé la première vidéo mise à disposition par les développeurs...









En effet, il ne s'agit ni plus ni moins que de la même vidéo que le studio avait posté trois jours plus tôt pour faire monter la sauce, où l'on voit un homme, plan serré sur ses jambes, marcher sur un parquet reluisant dans une ambiance lugubre. La même vidéo, aussi courte, avec juste une musique en plus, celle de " I Sawn Stars" du groupe Deep Sounds (on s'est fait revendiquer la musique sur notre chaîne YouTube), et non la musique "B etrayal" issue de la soundtrack de Silent Hill 2. Pire, à la fin de la vidéo, après un plan flou artistique, on découvre un message pour nous dire de revenir plus tard et que la démo sera proposée prochainement. De quoi n'y rien comprendre et nous rendre fous...





S'agit-il d'un giga troll de la part de Blue Box qui est devenu subitement très silencieux, ou est-ce tout simplement l'une des plus grosses arnaques de ces dernières années en matière de teasing ? Tout porte à croire qu'il s'agit de la deuxième option... Car q

Sommes-nous en train d'assister à la plus grande arnaque de l'histoire du jeu vidéo ? Trois jours après avoir fait monter la hype sur les réseaux sociaux, puis annoncé des soucis techniques dans la foulée , Blue Box Game Studios est devenu en quelques minutes la risée de tout Internet. Il faut dire que les développeurs néerlandais jouent avec le feu depuis que leur jeu a été annoncé exclusivement sur PS5 en avril dernier. Références multiples avec Silent Hill, liens d'affiliation avec Hideo Kojima, indices éparpillés ici et là, tout semblait rouler pour le studio fondé par un certainuand bien même les fans les plus hardcores essaient toujours de croire qu'il s'agit de l'entreprise de Kojima qui continue de jouer avec les nerfs des joueurs (certains imaginent que l'homme qui marche en question n'est autre que James Sunderland, le héros de Silent Hill 2 puisqu'il porte la même veste), il faut bien admettre sur le studio traîne derrière lui une sale réputation qui prouve que les auteurs n'en sont pas à leur première arnaque, d'autant que depuis la mise en ligne de l'application, le studio s'est mis à supprimer certains de leurs tweets, comme pour effacer des preuves...En effet, depuis 2015, Blue Box Game Studios semble reproduire systématiquement le même schéma d'annonce via des projets de jeux d'horreur qui ne voient jamais le jour. Pire, on retrouve cette même façon de procéder en nous révélant le titre d'un jeu, faisant monter la hype, annonçant un report et ne plus jamais donner signe de vie. Depuis 2015, le studio a d'ores et déjà annoncé 6 jeux sans jamais les sortir et le dernier en date (un certain The Haunting) remontant à 2020 et qui est allé jusquà l'Early Access sur Steam et ayant reçu 100% d'avis négatifs.S'il est encore trop tôt avant d'avoir un avis tranché sur Blue Box Game Studio et le jeu Abandoned, nombreux sont les joueurs à avoir le sentiment de s'être fait berner et balader depuis des mois. Il est assez vrai qu'il y a peu de chances que Kojima soit derrière tout cela, lui qui n'est pas du genre à transformer la hype en bad buzz, d'autant que ce dernier semble lui aussi muet face aux innombrables mentions dont il est sujet sur les réseaux sociaux. La question reste de savoir si Sony Interactive Entertainment était au courant du pot-aux-roses, sachant que l'éditeur a mis en avant le teaser d'Abandoned en avril dernier en faisant confiance aux développeurs.Une chose est sûre, on va attendre le moindre fait et geste de la part de Blue Box Game Studios et de son pseudo-fondateur Hasan Kahraman, qui doit être en train de se cacher ou de jubiler derrière son écran...