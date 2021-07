Abandoned : un nouveau teasing, qui fait référence à Metal Gear Solid, est-ce too much ?

Are you ready? We are! pic.twitter.com/dQJwjot99S — BLUE BOX Game Studios (@BBGameStudios) 27 juillet 2021

Mais à quoi joue Blue Box Game Studios ? Alors que la société néerlandaise a tout fait pour calmer le jeu autour de sa communication et limiter les fantasmes autour d'un rapprochement avec un jeu en relatiion avec Hideo Kojima, au point même de s'excuser en vidéo, voilà que le studio repart de plus belle dans la surenchère médiatique avec un nouveau tweet. Alors que nous nous rapprochons doucement du jour où leur application sera mise à disposition pour qu'on puisse pré-téléchargé ce fameuse Real Time Experience PS5 d'Abandoned, voilà qu'une image vient semer le trouble sur les véritables intérêts du studio. Ce tweet qui pose une question simple, "Are you ready?", suivi d'un "We Are !" est en effet accompagné d'une image dans laquelle on aperçoit très clairement dans le fond le visage d'un personnage. L'image est floutée, mais nul besoin de plisser les yeux pour comprendre que ce protagoniste porte un cache-oeil sur l'oeil gauche et qui rappelle le personnage de Solid Snake dans Metal Gear Solid, un jeu créé par Hideo Kojima.Alors oui, les spécialistes ont rappelé que Solid Snake porte son cache-oeil à droite et qu'il est davantage barbu, mais d'autres personnes se sont mis à imaginer que le texte, lui aussi flouté, signiferait "Welcome to Silent Hill". Evidemment, tout cela semble tirer par les cheveux, mais le studio continue de jouer sur cette ambiguité, sachant que Hasan Kahraman, le PDG de la boîte, semble lui aussi vouloir jouer avec les nerfs des joueurs. Espérons pour eux que les liens d'affiliation entre Abandoned et Kojima soient bien réels, car la sentence des joueurs sur les réseaux risquent d'être sans pitié...