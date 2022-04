Abandoned (PS5) : le studio supprime des tweets, le jeu sur le point d'être annulé ?

Annoncé il y a pile poil un an, érigé très rapidement comme projet secret de Hideo Kojima par sa communauté pleine d'imagination, Abandoned est depuis devenu la risée d'Internet, prouvant le non-sérieux du studio Blue Box Game et de son fondateur Hasan Kahraman, également game director sur le jeu. Entre fausses révélations, indices opportunistes et communication hasardeuse, le titre fait l'objet de moqueries régulières sur les réseaux sociaux. Dernier fait d'arme de la part du studio : plusieurs tweets ont été supprimés, ceux révélant des détails sur les prochains plans de communication autour du jeu, dont on attend toujours la démo d'ailleurs. Très vite, les internautes ont commencé à demander des comptes au studio et à son - unique - porte-parole Hasan Kahraman, qui est resté muet ces 24 dernières heures. Pour beaucoup, il faut s'attendre à une annulation du jeu, d'autant que le studio est coutumier du fait, comme le révélait une infographie récapitulative de leurs derniers projets.







Face à l'ampleur du nouveau bad buzz, Blue Box Games s'est alors fendu d'un message pour démentir les rumeurs d'une annulation, et en profite pour demander aux joueurs de la patience, expliquant que le jeu est toujours en cours de production, qu'il s'agit d'une petite équipe de développement, mais que le prologue d'Abandoned est toujours maintenu :



Chère communauté,



Récemment, nous avons été bombardés de questions concernant l’état du développement d’Abandoned. En réponse aux récentes rumeurs d’annulation, nous affirmons qu'elles sont fausses. Nous travaillons actuellement sur son annonce via l’application Realtime Experience et sur nos réseaux sociaux, tout en travaillant sur le Prologue du jeu. Tout était prévu initialement pour le premier trimestre 2022 mais malheureusement, nous ne sommes pas encore prêts et avons sous-estimé notre feuille de route. C’est la raison pour laquelle nous avons repoussé l'annonce et la sortie du Prologue d’Abandonned. Nous le sortirons quand il sera stable, bon et prêt.



Nous sommes conscient de votre frustration et nous nous excusons profondément et sincèrement de la gêne occasionnée. Nous continuons de travailler sur le jeu et nous vous avertirons quand nous serons prêts.



Nos plus sincères excuses,

BLUE BOX Game Studios









Il est vrai que depuis le début de la désillusion, le studio et ses quelques développeurs ont fait l'objet d'une vague de harcèlements, de piratage et même de menaces de morts qui ont été dénoncés publiquement. Si Blue Box Game a certes été opportunite et quelque peu filou sur sa communication, rien ne mérite des propos qui leur sont proférés de la sorte.





A message from us. Human beings. pic.twitter.com/q2V5j4f4ZB — BLUE BOX Game Studios (@BBGameStudios) 17 octobre 2021