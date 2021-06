Abandoned : pourquoi Internet est persuadé que Kojima est derrière tout ça, on décrypte les théories les plus folles

Annoncé au début du mois d'avril 2021, Abandoned est un titre développé exclusivement sur PS5. Son reveal, accompagné d'une courte bande-annonce, assez énigmatique d'ailleurs, nous a permis de savoir que c'est le studio Blue Box Game Studios qui est aux commandes de ce jeu de survie / horreur en vue subjective. Seulement voilà, depuis quelques semaines maintenant, Internet s'est penché sur le cas de ce titre qui semble cacher sa véritable identité. Et si l'on en croit certains indices laissés ici et là par les créateurs, il se pourrait bien que le jeu ait des connexions avec Hideo Kojima et un certain Silent Hill. Comment est-ce possible ? On a décidé de rassembler tous les indices et exposer les théories qui font d'Abandoned l'un des feuilletons les plus excitants de ces dernières semaines. Attention, accrochez-vous !







On le sait, Hideo Kojima est un game designer qui aime jouer avec les effets d'annonce. On se souvient tous de sa campagne de reveal autour de Metal Gear Solid : The Phantom Pain en 2012, de la création du faux studio "Moby Dick Game Studios" et du personnage de Joakim Mogren, un individu inventé de toutes pièces et dont le nom était l'anagramme de son prénom : Joakim / Kojima. Si les fans et les théoriciens ont, à l'époque, rapidement déniché le pot-aux-roses grâce aux indices laissés par le créateur japonais, il n'est pas interdit que ce dernier ait décidé de réitérer l'exploit pour teaser autour d'Abandoned. Pour essayer de comprendre l'inception, il faut tout d'abord se pencher sur le cas du patron du studio Blue Box, un certain Hasan Kahraman qui partage étrangement les mêmes initiales que celles de Hideo Kojima. Sans compter que jusqu'à présent, on n'avait jamais entendu parler du studio en question, ni même de Hasan Kahraman, qui serait pour certaines personnes un acteur embauché par Kojima en personne. Mieux (ou pire, c'est selon), certains ont observé qu'en traduisant Hideo du Japonais en Turc via Google Traduction, on obtient, tenez-vous bien Kahraman ! (On a essayé et c'est véridique). Une autre hypothèse vient renforcer la théorie comme quoi Kojima est derrière le jeu : Blue Box Game Studios pourrait être une référence à peine cachée au jeu Death Stranding à travers les initiales BB pour Bridge Babies. Oui, c'est un peu tiré par les cheveux dans ce cas.











Mais ce n'est pas tout, les théoriciens ont constaté que les précédents jeux mobiles du studio avaient pour logo une empreinte de main, qui ressemble énormément à celle qu'on trouve dans le jeu Death Stranding de Hideo Kojima. De même, le récent trailer de Death Stranding dans sa version Director's Cut fait apparaître un drapeau des Pays-Bas sur le sac-à-dos de Sam Porter, le héros du jeu. Sachant que Blue Box est un studio néerlandais, nombreux sont ceux qui y voient une connexion assez évidente. D'autres rappellent que Kojima a ouvert un bureau Kojima Productions aux Pays-Bas il y a peu et qu'il s'agit d'une pure coïncidence. Mais puisqu'on est dans les théories les plus folles, sachez que Hideo Kojima a posté des photos de lui tenant un coffret bleu (blue box) et a aussi publié un peu plus tard un tweet dans lequel on aperçoit des photos de bouquins ayant les termes "Silent" et "Hill". Quant à la chaîne YouTube du studio, elle est curieusement vide de contenu, tandis que sa bannière représente un ensemble de collines, ce qui signifie "hills" en anglais. Plus fou encore, en regardant avec minutie le trailer d'Abandoned, à 0"49 min, on s'aperçoit que le tronc de l'arbre masque 2 lettres précises : le P et le T, ce qui pourrait faire référence à P.T., la fameuse démo de Silent Hill. Bref, de quoi avoir le cerveau qui fume.







On pourrait s'arrêter là, sauf que le compte Twitter du studio s'amuse lui aussi à semer des indices qui participent aux théories. Alors que la présentation du gameplay d'Abandoned devait se faire le 22 juin dernier (il a été repoussé le jour même pour le mois d'août, on vous le rappelle), les développeurs ont posté des messages pour le moins énigmatiques : "Devinez le nom : Abandoned = (Première lettre S, Dernière lettre L). La révélation approche..." Il n'aura pas fallu attendre bien longtemps pour que les fans y voient un indice avec le jeu Silent Hill, mettant le feu à Internet et obligeant les développeurs à supprimer le tweet en question et infirmer tout lien avec le jeu de Kojima.

On souhaitait mettre les choses au clair. On a aucune relation avec Konami. Silent Hill est la propriété de Konami. Nous n'avons aucune relation avec Hideo Kojima. Il n'a jamais été dans notre intention de taquiner le nom de Silent Hill. Nous nous excusons sincèrement pour cela.

Fausses piste ou damage control de la part de Blue Box Game Studio qui a joué un peu trop avec le feu ? Toujours est-il que Abandoned est un jeu dont l'annonce mise sur le teasing à grande échelles, avec sans doute des fausses pistes savamment mises en place, permettant à d'autres de profiter de la situation pour se faire mousser une fois encore.