Abandoned : "C'est de ma faute, j'ai peur, je n'ai pas d'expérience dans le marketing", le créateur se justifie

Il y a un peu moins d'une semaine, le studio Blue Box Games faisait encore parler de lui de manière négative, après la suppression de certains tweets, ceux révélant des détails sur les prochains plans de communication. Alors que le Prologue se fait toujours attendre, cette attitude une nouvelle fois douteuse de la part des développeurs ont fait réagir vivement les joueurs, anticipant une nouvelle annulation du jeu, le studio étant coutumier du fait. Un nouveau bad buzz sur les réseaux sociaux qui ont poussé Hasan Kahraman, le fondateur du studio et game director sur le jeu Abandoned, à prendre la parole. C'est au micro de nos confrères américains de IGN que l'homme s'est justifié, avouant qu'il était l'auteur de la suppression de tweets. S'il a agit de la sorte, c'est bien parce que ces messages ne réflètaient plus la réalité que représente Abandoned aujourd'hui, mais il concède que c'était une erreur de les avoir supprimés.





Je travaille sur le jeu en permanence, tous les jours. Je travaille avec des collègues mais aussi des freelance, et certains de mes collègues sont aussi engagés sur d'autres projets. C'est un jeu qui est en plein développement, je travaille sur Abandoned depuis 2017 et le concept du jeu a changé à plusieurs reprises durant ces années. La raison pour laquelle personne n'a encore rien vu du jeu, c'est tout simplement, et je vais le décrire en un seul mot, oui j'ai peur, je ne vais pas vous mentir.



Pourquoi ai-je peur ? Parce que c'est un travail personnel, un projet qui me tient à coeur. Je ne travaille pas pour Ubisoft, ni pour un éditeur de jeux AAA qui me dit ce que je dois faire, ou quel genre de jeu je dois réaliser. C'est quelque chose de personnel. Et le processus de développement, personne ne peut vraiment le comprendre, parce que les gamers ne savent pas vraiment ce que le développement d'un jeu implique.



Les joueurs s'en foutent, ce qui les intéresse, c'est ce qu'il voit à un moment T. Et je suis partagé entre ces deux choix : choisir de montrer un travail en cours de développement pour partager l'état d'avancement du jeu avec le monde entier, ou attendre de faire un reveal propre. Je suis partagé entre les deux. J'ai peur. Et je ne vais pas vous mentir, si je n'ai rien montré encore, c'est parce que je ne sais pas comment je vais présenter le jeu au monde entier. Je suis encore en train de réfléchir si je serai capable de le faire correctement.

Pendant 33 minutes que dure cette interview filmée en vidéo, Hasan Kahraman, tente maladroitement de justifier ses erreurs de communication, comme les indices qui laissaient penser à un jeu signé Kojima. Ses explications manquent de clarté, il cherche souvent ses mots et les raisons qui ont poussé par exemple à affirmer que le nom de son jeu commençait par la lettre "S" et finissait avec la lettre "L" est un joli exercice d'équilibriste qu'il n'arrive pas à mettre en place d'ailleurs. S'il justifie le fait qu'il était à la recherche d'une communauté, on comprend surtout qu'il a délibérement menti pour se constituer une fanbase et lui permettre d'avoir ce coup de projecteur qu'il n'aurait jamais eu en tant que studio indé basique, alors qu'il allait tout de même eu l'aide non négligeable de PlayStation. Pas sûr que ces prochains projets soient accueillis de la même façon s'il venait à travailler avec d'autres constructeurs et éditeurs...