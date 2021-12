A Plague Tale Requiem : une suite plus sombre et plus ambitieuse, le trailer des Game Awards 2021

C'était en juin dernier qu'on l'avait découvert, lors de l'E3 2021, au moment de la conférence de Microsoft, mais le trailer d'annonce était assez furtif et ne montrait rien du gameplay. Il aura donc fallu attendre les Game Awards 2021 pour constater que cette suite sera plus sombre en termes d'histoire et d'ambiance, mais que le gameplay a lui aussi évolué, avec plus de possibilités. Il faut dire que Amicia n'hésite plus vraiment à utiliser des armes et à tuer les gens sans vergogne, car il faut encore protéger son frère Hugo. Tous les deux ont d'ailleurs grandi et se dirigent vers le sud où ils vont découvrir des environnements plus ouverts, mais aussi plus ensoleillés. Attention néanmoins, la peste frappe toujours ces régions et il faudra se méfier de la nuée de rats qui peuvent surgir à tout moment. La sortie de A Plague Tale Requiem est programmée courant 2022 sur PC, PS5, Xbox Series et Switch, via le Cloud.