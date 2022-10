A Plague Tale Requiem : une vidéo de gameplay en 4K qui montre comment se servir de l'arbalète

A Plague Tale : Requiem, Amicia pourra compter sur l'arbalète. D'ailleurs, elle fait aujourd'hui l'objet d'une vidéo de gameplay où l'on nous montre comment elle pourra s'en servir. L'héroïne aura la possibilité d'éliminer des adversaires bien évidemment, mais aussi accéder à des nouveaux passages en attachant une corde au carreau. "On avait cette volonté de proposer plus d'action dans le gameplay, a expliqué récemment Kévin Pinson (lead level designer). Ça va avec le fait qu'Amicia soit un peu plus guerrière et s'adapte aussi à l'adversité. Elle va rencontrer différents types d'ennemis qui, parfois, ont des armures et autres. Et donc, elle a besoin de répondre à cette adversité."







Avant d'ajouter : "Et donc, à un moment donné, elle va avoir cette arbalète qui va lui permettre de se défaire des ennemis un peu plus complexes. Ce n'est pas quelqu'un qui est surentraîné, elle ne fait pas partie de l'armée de l'époque. Donc, elle va l'utiliser à sa manière, et on va aussi détourner un peu l'utilisation de l'arbalète au niveau alchimique puisque tous les outils peuvent se combiner avec toutes les munitions. Du coup, ça nous donne une Amicia qui a l'air plus badass. Ça lui donne une certaine prestance, mais encore une fois, elle va s'en servir à sa manière, comme avec la fronde."



On rappelle qu'A Plague Tale : Requiem est attendu pour le 18 octobre prochain sur Nintendo Switch (via le Cloud), Xbox Series X, Xbox Series S, PS5 et PC.





Parmi les principales nouveautés introduites dans