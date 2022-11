A Plague Tale Requiem : le jeu a franchi la barre du million de joueurs, un trailer rempli d'éloges

e second volet renforce le lien éternel entre Hugo et Amicia, décuple le nombre de rats affichés à l'écran, enrichit son système de combats, introduit de nouveaux personnages intéressants, et passe la vitesse supérieure en ce qui concerne les graphismes. Notamment en ce qui concerne les paysages photo-réalistes de la France médiévale, plus beaux que jamais, et les expressions faciales, bien plus détaillées qu'en 2019." On rappelle que le jeu est sorti sur Xbox Series X, Xbox Series S, PS5, PC et Nintendo Switch.





Disponible depuis le 18 octobre dernier, A Plague Tale : Requiem a franchi la barre du million de joueurs. C'est en effet ce qu'annonce fièrement Focus Entertainment par le biais d'un communiqué officiel, en prenant le temps de glisser un trailer dans lequel la presse ne tarit pas d'éloges à l'égard des nouvelles aventures d'Amicia et de son frère Hugo. Pour IGN, l'histoire est incroyable et s'appuie sur des graphismes magnifiques. Nos confrères de PCGamesN, eux, préfèrent mettre en avant le plaisir qu'ils ont eu à parcourir le jeu, tandis que Game Trend retient le jeu d'acteur, la narration et la qualité du casting. Pour Twinfinite, il s'agit d'un des meilleurs jeux de l'année. Enfin, Gamerant fait comprendre qu'il serait criminel de passer à côté du jeu.En ce qui nous concerne, Fabien a attribué un joli 17 sur 20 en expliquant que "ce second volet renforce le lien éternel entre Hugo et Amicia, décuple le nombre de rats affichés à l'écran, enrichit son système de combats, introduit de nouveaux personnages intéressants, et passe la vitesse supérieure en ce qui concerne les graphismes. Notamment en ce qui concerne les paysages photo-réalistes de la France médiévale, plus beaux que jamais, et les expressions faciales, bien plus détaillées qu'en 2019." On rappelle que le jeu est sorti sur Xbox Series X, Xbox Series S, PS5, PC et Nintendo Switch.