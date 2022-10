A Plague Tale Requiem : une vidéo où les développeurs expliquent comment le gameplay a évolué depuis Innocence

Focus Entertainment poursuit la campagne promotionnelle d'A Plague Tale : Requiem en dévoilant une toute nouvelle vidéo qui, cette fois-ci, se focalise sur le gameplay. Plus concrètement, Kévin Pinson (lead level designer), David Dedeine (directeur créatif) et Kévin Choteau (réalisateur) expliquent comment les mécaniques ont évolué depuis A Plague Tale : Innocence qui, on le rappelle, est sorti il y a maintenant plus de trois ans. Au-delà des nouvelles armes (dont la fameuse arbalète) sur lesquelles Hugo et Amicia et son frère Hugo pourront compter, Asobo Studio a surtout fait en sorte d'offrir plus de liberté au joueur.D'après David Dedeine, ce challenge est loin d'être anecdotique parce que cela peut se faire au détriment de la structure narrative. Du coup, les équipes ont dû trouver un équilibre afin de ne pas bousiller ce qui avait justement plu dans le premier épisode. En tout cas, les scènes d'action ne manqueront pas dans A Plague Tale : Requiem, Kevin Pinson soulignant même qu'Amicia est plus badass. Enfin, les développeurs assurent que bien évidemment, les retours de la communauté depuis la sortie d'Innoncence ont grandement contribué à toutes ces améliorations.Pour mémoire, la sortie du jeu est fixée au 18 octobre prochain sur Xbox Series X, Xbox Series S, PS5, PC et Nintendo Switch (via le Cloud).