A Plague Tale Requiem : l'effet waouh DLSS 3.0 avec ce nouveau trailer sponsorisé par Nvidia

Nvidia RTX Remix avec un trailer au rendu impressionnant, donnant le sentiment que les développeurs ont retravaillé le jeu alors que pas du tout. On a aussi pu profiter des nouveaux jolis reflets de Cyberpunk 2077, tout comme le "avant" et "après" avec Microsoft Flight Simulator. Cette fois-ci, il est question de A Plague Tale Requiem, dont la sortie au 18 octobre 2022, permet de constater que le jeu jouira aussi d'un rendu graphique très prometteur. Dans le nouveau trailer posté par Nvidia, on peut voir les subtilités avec le clair-obscur, lors des passages de nuit où nos héros sont simplement éclairés par une simple torche. Le jeu s'amuse aussi avec les éblouissements naturels du soleil, mais aussi la beauté de certains paysagés éclairés par la pleine lune. Clairement, on pourra compter sur A Plague Tale Requiem pour en prendre plein la vue. Encore plus avec le DLSS 3.0 de Nvidia avec ses cartes graphique 4080 et 4090.