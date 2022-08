A Plague Tale Requiem : une grosse présentation de son gameplay en 4K, avec commentaires à l'appui

Plus que quelques jours avant la fin des grandes vacances et Focus Entertainment comme Asobo Studio ont tenu à confirmer la sortie de A Plague Tale Requiem pour le 18 octobre prochain. Pas de retard à l'allumage donc, ce qui vaut bien une nouvelle vidéo de plus de 5 minutes pour une nouvelle présentation du gameplay en bonne et due forme. Il faut dire que la gamescom va prochainement donner son coup d'envoi et il n'est pas trop tard pour faire une piqûre de rappel. Si cette suite sera assez proche de son aîné, aussi bien sur le plan visuel qu'en termes de gameplay, les développeurs ont tenu à mettre en exergue les nouveautés qu'ils ont quand même prévues. On le savait déjà, mais c'est à nouveau confirmé, Amicia a gagné en expérience et en confiance en elle, ce qui lui permet de manier des armes, comme cette arbalète qui lui permet d'abattre les ennemis plus facilement. On la voit plus expérimentée aussi dans les approches furtives et elle peut égorger des soldats en les prenant à revers. Sa fronde sera toujours présente et elle pourra même l'améliorer en s'arrêtant sur des ateliers pour upgrader ses outils. On aperçoit aussi que Hugo semble être encore plus en osmose avec les rats, ce qui lui permettra d'envoyer des vagues encore plus meurtrières lors de certains passages plus épiques. A Plague Tale Requiem sera présenté et jouable à la gamescom, sur le stand Xbox, avec une nouvelle démo pour la presse et le passage qui avait été présenté au Tribeca Festival en juin dernier pour le grand public. Bah oui, faut bien qu'on serve encore à quelque chose dans ce bas-monde...La sortie de A Plague Tale Requiem est programmée pouyr le 18 octobre sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch en version cloud.