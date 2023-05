A Plague Tale Requiem : le jeu booste ses capacités techniques, tout savoir sur la dernière mise à jour

Sorti en octobre de l'année dernière, A Plague Tale Requiem fait partie de ces jeux qui font la fierté de la production française dans le jeu vidéo. Acclamé par la presse et les joueurs, le jeu développpé par le studio Asobo et édité par Focus Entertainment a également reçu une quantité de prix et a été nommé à de nombreuses reprises lors des différentes cérémonies telles que les Game Awards, les BAFTA ou bien encore les Pégases. Aujourd'hui, Focus nous fait savoir qu'une mise à jour importante a été déployée pour le jeu, et offre un meilleur rendu technique. Pour les personnes qui possèdent le jeu sur PC, PS5 et Xbox Series, il est désormais possibe de le faire tourner en mode "Performance" qui autorise donc le 60 images par seconde. Une meilleure fluidité donc pour le jeu, ce qui signifie qu'il va falloir faire fi de la finesse des graphismes. Asobo Studio joue la carte de l''honnêteté et précise que son jeu sera moins détaillé en activant le 60fps.



Mais ce n'est pas tout, ce patch permet aussi d'obtenir de nouvelles options pour les joueurs PC, qui peuvent dès à présent optimiser les performances graphiques du jeu.