A Plague Tale Requiem : de nouveaux personnages présentés dans ce Story trailer en 4K

Il ne se passe plus une semaine sans qu'on nous parle de A Plague Tale Requiem. Quelques jours à peine après avoir découvert le jeu boosté avec la technologie DLSS 3.0 de Nividia, voilà que Asobo Studio et Focus Entertainment nous proposent de nous focaliser sur les enjeux de cette suite à travers ce qu'on appelle le Story Trailer. On rappelle que l'histoire fera suite aux aux événements du premier épisode et que Amicia et Hugo sont toujours à la recherche d'une île mystérieuse dans le but de mettre fin à la malédiction qui coule dans les veines d'Hugo. Protéger son petit frère est la raison d'être de notre jeune femme, qui a d'ailleurs pris du galon au niveau des combats. Bon, ce n'est pas encore Kratos, mais Amicia peut désormais prendre les armes pour abattre ses ennemis, même en douce. Surtout en douce.



La sortie de A Plague Tale Requiem d’Asobo est prorammée au 18 octobre prochain sur PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One et même Nintendo Switch via le cloud.