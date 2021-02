Zenimax Bethesda : le fondateur Robert A. Altman est mort, sa femme Lynda Carter en deuil

Nouveau carnet noir en ce jeudi 4 février 2021. Après avoir appris le décès la semaine dernière de l'actrice Jeanette Maus (qui jouait l'une des filles de Lady Dimitrescu dans le prochain Resident Evil 8 Village), emportée à l'âge de 39 ans d'un cancer du colon, voilà qu'on nous signale la disparition de Robert A. Altman. Co-fondateur de Zenimax et de Bethesda Softworks, l'ancien avocat s'était reconverti dans le jeu vidéo à la fin des années 90 aux côtés de Christophe Weaver. Grâce à de gros rachats ces dernières années (id Software, Arkane Studios), la firme a pu se forger une belle réputation avec des licences fortes telles que Fallout, DOOM, ou Dishonored. Il y a quelques mois à peine, on apprenait le rachat de la totalité de sa société par Microsoft la coquette somme de 7,5 milliards de dollars ; rachat qui doit être validée en mars prochain. De nombreuses personnalités du monde du jeu vidéo et de l'informatique lui ont rendu hommage sur Twitter, comme Andrew Wilson, PDG d'Electronic Arts, Phil Spencer de Xbox et même Satya Nadella, le CEO de Microsoft en personne. Si les raisons de son décès n'ont pas été évoqués, sachez que Robert A. Altman avait 74 ans et qu'il laisse derrière ses deux enfants et sa femme, Lynda Carter, qui n'était autre que la Wonder Woman des séries dans les années 70.





A sad moment for the games industry. Robert Altman built ZeniMax into what it is today. My heart goes out to his family, loved ones, and colleagues. https://t.co/uOgSqKsGWH — Satya Nadella (@satyanadella) 4 février 2021