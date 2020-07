Yakuza Like a Dragon : un nouveau trailer consacré à Saeko Mukôda

Elizabeth Maxwell qui a droit aux honneurs : elle a été choisie pour doubler Saeko Mukôda. Si cette dernière est considérée comme une femme n'ayant pas froid aux yeux, en revanche, elle n'hésite pas à tout donner à ceux qui lui sont chers."Elle ne sait pas comment s'y prendre pour le leur faire comprendre, s'amuse Elizabeth Maxwell, mais c'est quelqu'un de loyal qui a un grand coeur." Par ailleurs, elle explique que la traduction implique un certain nombre de défis linguistiques, comme l'humour dont l'impact peuvent varier d'une culture à l'autre. "Il doit rester compréhensible et accessible au public occidental", souligne-t-elle. On rappelle que Yakuza : Like a Dragon sortira chez nous en novembre prochain sur Xbox Series X, Xbox One, PC et PS4. Quant à la version PS5, elle est attendue pour "plus tard".