Yakuza Like a Dragon : le jeu confirmé day one sur Xbox Series X, un trailer qui met dans l'ambiance

Ichiban Kasuga, qui est annoncé comme plus volubile que Kiryû-san. "Kasuga est l'exact opposé de Kiryû, avait expliqué il y a quelque temps Toshihiro Nagoshi, le créateur de la série. Il ne part de rien. Il ne bénéficie pas du respect que peut accorder le statut de yakuza ; il est né et a été élevé dans les rues de Kamurocho sans ses parents. Kiryû est également un orphelin, mais personne n'a la moindre attention pour Kasuga ; c'est à lui de gravir les échelons pour arriver jusqu'au sommet. Notre volonté est de créer un personnage qui soit diamétralement différent de Kiryû. J'espère que les joueurs l'aimeront."On ignore encore quand Yakuza : Like a Dragon débarquera en Occident (il est en vente au Japon depuis le 16 janvier), mais ce qui est certain, c'est qu'il sera présent dans le line-up de lancement de la Xbox Series X. C'est Toshihiro Nagoshi qui l'a confirmé lui-même lors de l'Inside Xbox. Jusqu'à présent, le jeu n'était associé qu'à la PS4 et exploitera donc les capacités du successeur de la Xbox One. Un joli coup pour Microsoft donc. sachant que le titre a également été repéré récemment dans les données de SteamDB sur PC.