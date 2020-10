Yakuza Like a Dragon : des précisions sur les versions Xbox Series X/S, la résolution et le framerate concernés

Comme chacun sait, Yakuza : Like a Dragon sortira le 10 novembre prochain sur Xbox Series X et Xbox Series S (en plus des consoles actuelles), ce qui explique pourquoi le livestream de SEGA diffusé hier sur Twitch était consacré à ces deux versions. Les fans ont profité de l'occasion pour interroger Zachary Reese (en charge des relations publiques chez la firme de Haneda) sur les résolutions. Si l'on savait déjà que le jeu bénéficierait de deux modes d'affichage ("High framerate" et "Resolution"), les développeurs n'étaient pas encore entrés dans les détails.C'est désormais chose faite, puisque ce rendez-vous a permis d'apprendre que sur Xbox Series X, Yakuza : Like a Dragon tournera à 1440p 60fps en mode "High framerate", et 4K 30fps en mode "Resolution". Sur Xbox Series S, la console plafonnera à 900p 60fps en "High framerate", et atteindra 1440p 30fps en "Resolution". Quand on sait que Microsoft insiste sur le caractère next-gen de la Xbox Series S, c'est quand même fâcheux que la console ne puisse pas proposer une meilleure résolution en 60fps.Quoi qu'il en soit, on rappelle que Yakuza : Like a Dragon n'arrivera pas avant le 2 mars 2021 sur PS5, et qu'il ne sera pas possible de conserver ses sauvegardes PS4. Oui, il faudra reprendre l'aventure depuis le début.