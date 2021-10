Yakuza 8 : SEGA officialise le jeu et le départ de son créateur Toshihiro Nagoshi, sa lettre d'adieu

On le sait depuis cet été, mais c'est désormais officiel : Toshihiro Nagoshi, figure historique de SEGA depuis 29 ans, ne fait plus partie de l'entreprise japonaise. Si l'on sait que l'homme derrière de grands succès tels que Virtua Racing, Super Monkey Ball, F-Zero GX et la saga des Yakuza) est parti chez les Chinois de NetEase, ce dernier a tenu à laisser un message pour remercier tous les fans qui lui ont fait confiance durant ces 29 ans de dur labeur. Il explique qu'en quittant SEGA, il abandonne aussi son poste de directeur du studio Ryu Ga Gotoku. Il explique que la série va continuer à exister sans lui et que le studio s'est retruscturé et va encore avoir besoin du soutien des joueurs. Un message de bienveillance donc, sachant que Toshihiro Nagoshi n'est pas le seul à quitter SEGA, puisque Daisuke Sato, le producteur de la série des Yakuza, s'en va lui aussi pour de nouveaux horizons. Ces derniers accompagnait Nagoshi-san ces 15 dernières années et se montre lui aussi reconnaissant envers SEGA pour sa lettre de départ laissé aux fans.







Dans la foulée, SEGA a tenu à rassurer les joueurs, en commençant par officialiser le développement de Yakuza 8. C'est Masayoshi Yokoyama, qui a oeuvré depuis le tout premier Yakuza en tant que scénariste, qui prend la tête du studio, tandis que Ryosuke Horii, game director de l'épisode 7 Yakuza : Like a Dragon, devient le directeur de la saga. Ils confirment que ce Yakuza 8 continuera à traiter des aventures de Kasuga Ichiban et que le jeu sera présenté en temps voulu, d'ici 6 mois à un an. On patientera bien évidemment et c'est une page qui se tourne dans l'histoire de SEGA.