Yakuza 8 devient Like a Dragon Infinite Wealth et s'offre un 1er trailer rigolo

Toshihiro Nagoshi (qui officie désormas chez les Chinois de NetEase), Yakuza 8 a fin levé le voile sur de nombreux aspects de sa personne. A commencer par son nom définitif, qui devient ainsi Like a Dragon : Infinite Wealth. Entre l'envie de SEGA de se défaire du nom Yakuza et de miser sur les deux personnages que sont Kazuma Kiryu et Ichiban Kasuga, c'était le bon moment pour révéler une vidéo plus consistante. C'est d'ailleurs Ichiban Kasuga qui est mis en avant ici, lui qui se réveille groggy sur une plage de Hawaii, complètement nu. Evidemment, la bande annonce va jouer sur les perspectives, qui empêche le public de voir son pénis, ce qui n'est pas forcément le cas des jeunes filles qui sont sur la plage en train de se dorer la pilule. Reste à connaître désormais la nature du gameplay, mais on imagine que SEGA a gardé des cartouches plus tard.



Quant à la sortie de ce Like a Dragon : Infinite Wealth, elle est toujours attendue pour début 2024 sur PC, PS5 et Xbox Series.









Annoncé fin 2021, en même temps que