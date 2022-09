Yakuza 8 change de nom, mais fait revenir Kazuma Kiryu avec des cheveux blancs, 1er trailer

Annoncé il y a quasiment un an, en même temps que le départ de Toshihiro Nagoshi de chez SEGA (il a ouvert son studio avec les Chinois de NetEase depuis), Yakuza 8 a été officiellement annoncé lors du Tokyo Game Show 2022. Le studio Ryu Ga Gotoku avait en effet convié la presse pour assister à un panel pour parler du futur de la marque Yakuza. Le nom a d'ailleurs été abandonné par SEGA qui a donc décidé de renommer la série en Like a Dragon, soit pour marquer la différence après le départ de son créateur Nagoshi-san, soit pour des raisons de licencing. Rien n'a été communiqué à ce sujet, mais le premier trailer de ce Yakuza Like a Dragon 8 permet de faire revenir le personnage de Kazuma Kiryu, qui avait pourtant passé le flambeau à Ichiban Kasuga dans l'épisode précédent. Son retour sera évidemment justifié dans le scénario, et on voit que ce dernier a changé. Petit bouc et cheveux grisonnants, Kazuma Kiryu a été relooké et ce dernier semble collaborer avec Ichiban pour faire justice dans un Kamurocho toujours aussi lumineux. On n'en saura pas plus pour le moment, si ce n'est que le jeu arrive en 2024 sur PC, PS5 et Xbox Series.