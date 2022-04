Xenoblade Chronicles 3 : la sortie avancée de 2 mois, du gameplay avec des combats de méchas

Programmé pour la rentrée de septembre 2022, Xenoblade Chronicles 3 sortira finalement avec deux mois d'avance. Cette bonne nouvelle, c'est Nintendo qui la partage en l'accompagnant d'un gros trailer inédit, centré sur les combats de mécha qu'on pourra expérimenter dans cette suite. Le titre de Monolith Software arrivera donc sur Nintendo Switch le 29 juillet prochain, en plein cagnard, histoire que les aoûtiens puissent en profiter sous le parasol. Avancer un jeu, c'est rare, mais avec un délai aussi important, ça mérite forcément les gros titres. Nintendo en profite pour rappeler quelques fondamentaux de ce troisième opus qui semble avoir accentué encore plus la notion de combats dans ces robots géants comme le démontre cette nouvelle bande annonce riche en révélations. Pour rappel, les joueurs incarneront deux protagonistes, Noah et Mio, originaires de deux nations en guerre : Keves et Agnus. En tout, six personnages issus de ces deux nations vont unir leurs forces pour découvrir la vérité derrière ce conflit. Pour cela, ils font route vers la Marche de l'Épée, une région dont le sol est percé par une gigantesque épée.

La particularité de ce Xenoblade Chronicles 3, c'est qu'il sera possible de prendre le contrôle de ces 7 personnages aux aptitudes bien différentes et qui vont donc compléter le groupe, il y va de soi. Il y a donc un aspect stratégique aux combats, sachant qu'il sera possible de personnaliser la composition du groupe au fil de l'aventure et de modifier la classe de chacun des membres sans aucune restriction. Un certain sens de la liberté que les joueurs vont sans doute apprécier et qui permettra surtout de donner une autre dimension à l'expérience unique qui en découle. Autrement, Nintendo nous fait savoir qu'une édition collector, en série limitée, sera disponible sur My Nintendo Store. Elle inclura une illustration de couverture réalisée par Masatsugu Saito, un livret d’illustrations de 250 pages à couverture rigide et entièrement coloré, ainsi qu’un boîtier en métal pour accueillir la carte du jeu. Vous savez tout !