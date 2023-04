Xbox : une nouvelle manette faite avec matériaux recyclés, mais bien plus chère que la normale

S'il y a bien un constructeur qui a tout misé sur les manettes collector, c'est Microsoft ! Il ne se passe plus un mois sans que le constructeur américain nous dévoile un nouveau coloris pour ces controllers destinés à ses consoles Xbox et plus encore. Aujourd'hui cependant, c'est une manette particulière qui est présentée, puisqu'elle a été conçue à partir de plastiques recyclés, dont un tiers à partir de matériaux regranulés ou regénérés. C'est d'ailleurs en utilisant ces résines recyclées que la manette obtient ces couleurs singulières, qui selon Microsoft "rappellent la Terre avec ses variations subtiles, de tourbillons, de marques et de différentes textures". Ça c'est évidemment pour le propos marketing, même si le géant américain s'est définitivement inscrit dans la lutte contre la pollution sur certains aspects. Du coup, pour essayer d'être raccord dans ses propos et ses actes, Microsoft a décidé d'imposer une batterie rechargeable dans cette manette recyclée, puisque d'habitude, ce sont les piles jetables qui sont favorisées habituellement. Un peu paradoxal n'est-ce pas ? Mais le but est de changer sur les années à venir, et il se pourrait bien que Microsoft et la marque Xbox abandonne définitivement les piles pour avoir un discours logique et unie.



Sachez que la manette sans fil Xbox Remix Special Edition est déjà en précommande au prix de 84,99€ et sera disponible à partir du 18 avril prochain via le Microsoft Store ; puis le 25 avril chez les autres revendeurs.