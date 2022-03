Xbox Series X|S : Famitsu révèle les ventes au Japon, c'est toujours très compliqué pour Microsoft

Si le Japon a toujours été un terrain hostile pour le constructeur américain, les ventes catastrophiques ne le sont réellement que depuis l'avènement de la Xbox One sur le territoire...

On le sait, depuis quelques années maintenant, Microsoft a décidé de ne plus communiquer sur les chiffres de vente de ses Xbox, et ce quel que soit les territoires. Depuis l'échec de la Xbox One face à la PS4, même aux Etats-Unis, révéler ses résultats, hormis de rares exceptions, est devenu un sujet tabou. C'était sans compter sur le magazine Famitsu, véritable institution au Japon, qui dévoile régulièrement les chiffres des ventes de jeux et de hardware, et qui vient de faire un bilan de la marque Xbox sur le sol nippon, notamment pour les 20 ans de la première console. Si le Japon a toujours été un terrain hostile pour le constructeur américain, les ventes catastrophiques ne le sont réellement que depuis l'avènement de la Xbox One sur le territoire, puisque la première Xbox a quand même réussi à se vendre à 472 992 exemplaires, tandis que la Xbox 360 a réussi à séduire 1 616 128 joueurs japonais. C'est d'ailleurs le plus gros succès de Microsoft au Japon qui avait mis de gros moyens pour séduire les joueurs nippons. Mais la popularité de la Xbox 360 est visible aussi dans le reste du monde, la console jouissant d'une véritable ferveur au sein de l'industrie, puis ce fut la dégringolade.

Xbox : 472 992 ventes

Xbox 360 : 1 616 128 ventes

Xbox One : 114 831 ventes

Xbox Series X/S : 142 024 ventes

En effet, avec la Xbox One, le géant américain a essuyé les plâtres d'une mauvaise communication sur tous les plans et résultat, au pays du Soleil-Levant, c'est seulement 114 831 consoles qui se sont vendues durant toute sa durée d'existence, soit de 2013 à aujourd'hui. L'échec est total, l'affront aussi et pour remonter la pente, Microsoft va devoir redoubler d'effort. On sait que Phil Spencer est reparti à la conquête du Japon avec les Xbox Series X et Xbox Series S, mais la transformation n'est pour le moment pas bien visible. C'est évidemment bien mieux que la génération Xbox One, mais avec 142 024 exemplaires vendus en l'espace d'un an et demi, tous modèles confondus, ce n'est évidemment pas assez, surtout si on compare avec la PS5 qui a déjà dépassé le million d'unités écoulées sur la mémet période d'exploitation. Et ne parlons pas de la Nintendo Switch qui a franchi les 20 millions de ventes, mais ce depuis 2017. Microsoft, ou du moins Phil Spencer, ne baisse pas les bras et continue de faire en sorte de se déployer au Japon, comme en témoigne l'arrivée récente du site News Xbox Wire , qui va permettre de mieux communiquer avec le public des nouveautés et des choses prévues sur le sol japonais autour des Xbox Series X|S.

En plus des ventes de toutes les Xbox depuis au Japon depuis 20 ans, Famitsu révèle également la liste des 5 jeux Xbox les plus vendus de l’Histoire sur le territoire nippon depuis février 2002. Sans surprise, c’est Dead or Alive 3 qui se classe numéro 1 des ventes avec 271 149 exemplaires sur la première Xbox. A l'époque, les jeux de baston jouissaient encore d'une forte aura auprès des joueurs, encore plus au Japon, un pays où le Versus Fighting est considéré comme l'un des genres les plus nobles du jeu vidéo. Si jamais on se met à faire des calculs avec le nombre de Xbox vendus à l'époque, soit 472 992 unités, les ventes de Dead or Alive 3 représentent 46 % des possesseurs de la machine, soit quasiment 1 joueur sur 2. En revanche, les quatre autres titres du Top 5 sont tous des J-RPG, ce qui prouve à quel point le genre est stratégique pour vendre des consoles, et ça, Phil Spencer l'a toujours compris.

Dead or Alive 3 (Xbox) : 271 149 exemplaires vendus

Star Ocean 4 The Last Hope (Xbox 360) : 208 521 exemplaires vendus

Tales of Vesperia (Xbox 360) : 204 305 exemplaires vendus

Blue Dragon (Xbox 360) : 203 740 exemplaires vendus

The Last Remnant (Xbox 360) : 154 493 exemplaires vendus

Microsoft parviendra-t-il à redorer son blason au Japon ? Rien n'est moins sûr, mais Phil Spencer continue de déployer des moyens similaires au reste du monde. On se souvient que le Xbox Game Pass est sorti en avril 2020 là-bas, et que le service a permis de générer des records d'affluence sur Xbox Series X|S et PC. Il existe d'ailleurs un autre moyen pour Microsoft de s'imposer sur un territoire qui leur est hostile : racheter des studios locaux qui savent parler à leur public. Microsoft était dans ce mood actuel de tout racheter, il n'est pas interdit que les prochains "moves" se fassent en direction du Japon. Avec l'acquisition de Bethesda Softworks, le studio japonais Tango Gameworks (The Evil Within, Ghostwire Tokyo) fait désormais parti du giron Microsoft, tandis que les rumeurs d'un rachat de SEGA par Microsoft pourrait bien être une stratégie payante pour le géant américain... Wait & see comme on dit.