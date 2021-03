Xbox Series X|S : deux nouvelles manettes écolos, elles ont été conçues avec des résines recyclées

C'est par le biais d'un communiqué officiel que Microsoft annonce l'arrivée prochaine de deux nouvelles manettes sans-fil pour ses Xbox Series X et Xbox Series S. Il y a tout d'abord le modèle Electric Volt qui, d'après ce que l'on nous explique, s'inscrit "dans l’esprit des manettes Shock Blue et Pulse Red", mais "s’affirme encore plus en affichant une résine jaune jusqu’ici inédite dans les accessoires Xbox." Attendue pour le 27 avril prochain, elle coûtera 59,99€.







Quant à la seconde manette, il s'agit de l'édition spéciale Daystrike Camo, "la troisième déclinaison de notre série Camo, après les versions Night Ops Camo et Arctic Camo", comme l'explique la firme de Redmond qui souligne que "pour la toute première fois, cette manette propose aussi cette surface texturée sur l’intégralité de la surface des boutons de tranche." L'objet sera disponible à partir du 4 mai et demandera de débourser 64,99€.







A noter que ces deux manettes ont été conçues avec des résines recyclées, ce qui fera certainement plaisir aux écolos. "Elles contiendront une portion de résines constituées de matériaux recyclés comme des caches-phares, des containers à eau ou des CDs, souligne le constructeur américain. Nous ne faisons aucun compromis en optant pour ces matériaux, nos tests démontrent qu’ils offrent la même résistance et les mêmes performances auxquelles vous êtes habitué."







Enfin, et même si ça semble évident, Microsoft rappelle toutefois que ces nouvelles manettes sont bien évidemment compatibles avec la Xbox One, le PC, ainsi que les terminaux Android en Bluetooth.