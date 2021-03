Xbox Series X vs. PS5 : un développeur ne voit quasiment aucune différence entre les deux consoles

Alex Zucca, le réalisateur du prochain Monster Energy Supercross 4. Comme souvent, ce n'est pas qu'une question de puissance brute ; tout dépend de votre capacité à l'utiliser de façon intelligente et optimisée. Seul le temps nous permettra de mieux cerner les avantages que l'on peut obtenir des deux processeurs."



On profite de l'occasion pour rappeler que Monster Energy Supercross 4 sort dans deux petit jours (11 mars) sur Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PS4, PS5, PC et Stadia.







Bien que la PS5 et la Xbox Series X soient disponibles depuis quelques mois maintenant, les vrais premiers jeux next-gen se font toujours attendre. Il existe de rares exceptions (le remake de Demon's Souls, par exemple), mais dans l'ensemble, la page de la génération précédente n'est pas encore tournée. Pourtant, Microsoft et Sony Interactive Entertainment ont longtemps mis en avant les capacités de leurs consoles respectives, n'hésitant pas à égratigner discrètement le concurrent d'en face. Si le constructeur japonais a érigé le SSD en priorité absolue, la firme de Redmond, quant à elle, ne s'est pas fait prier pour agiter les téraflops.Interrogé récemment par nos confrères de GamingBolt , Milestone a confié qu'à l'heure actuelle, les deux machines étaient quasi identiques en matière de performance. "Honnêtement, l'écart est si minime qu'il ne s'agit pas de 'différence' à proprement parler, a expliqué