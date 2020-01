Xbox Series X : une licence historique sur le point de faire son grand retour ?

Darrell Gallagher (le patron de The Initiative qui est passé par Activision) au sujet de licences historiques de Microsoft sur lesquelles il serait intéressant de travailler ; d'où les "choses anciennes" dont il parle.



Bien évidemment, Fable est la première franchise qui vient à l'esprit, mais même si rien n'a encore été officialisé, le jeu serait en développement chez Playground Games. Perfect Dark ? Kameo ? Banjo-Kazooie ? Les paris sont ouverts.





Great update today with @DGallagher_LA @mattbooty and the team @TheInitiative. Incredibly talented studio challenging themselves to do new things things (and old things :-) ) in new ways. — Phil Spencer (@XboxP3) 28 janvier 2020

Les difficultés de la Xbox One face à la PS4 auront au moins permis à Phil Spencer de prendre conscience que la communication ne devait absolument pas être négligée. Désormais incontournable sur Twitter, le patron de la division Xbox s'est fendu d'un nouveau post où il évoque The Initiative, le studio fondé par Microsoft en 2018 et qui abrite un certain nombre de vétérans de l'industrie - et pas des moindres, puisque l'on parle d'anciens de Naughty Dog, Crystal Dynamics, Rockstar Games, ou encore Santa Monica Studio.Dans son tweet, il explique qu'il s'est entrenu avec les équipes du studio et que les discussions ont été enrichissantes. "Ils sont talentueux et sont prêts à relever des défis pour travailler sur des choses inédites (et anciennes) de façon innovante", ajoute-t-il. Comme le rappelle Video Games Chronicle , Phil Spencer avait indiqué il y a deux ans s'être entretenu avec