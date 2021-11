Xbox Series X : une console collector de la marque Gucci à 10 000 dollars

De temps à autres, certaines grandes marques de luxe s'intéressent au jeu vidéo. On se souvient de Caviar, une société russe réputée dans la maroquinerie très haut de gamme, qui avait proposé une PS5 en or massif au prix de 320 000€. Aujourd'hui, c'est la célèbre maison Gucci (dont le film de Ridley Scott est prévu dans quelques semaines), qui a décidé de customiser la Xbox Series X de Microsoft pour la confectionner avec ses habits. Résultat : une malette de luxe dans laquelle on retrouve la console de Microsoft et deux manettes, le tout vendu pour la somme de 10 000 dollars. Alors forcément, face aux 320 000€ de la PS5 Caviar, c'est léger, mais la Xbox Series X Gucci a fait l'objet d'un soin tout particulier en termes de confection. Il suffit en effet de jeter un oeil à la console pour constater que le monogramme GG, emblème de la marque italienne, a été gravé au laser sur l'ensemble de la coque de la machine. Le GG a une signification particulière pour Gucci puisqu'il signifie à la "Good Game" et "GG" pour la référence geek qu'on retrouve sur les réseaux sociaux.











Les deux manettes ont été réalisées en noir mat avec les deux bandeaux de la marque italienne (rouge et beu) qui viennent parcourir l'accessoire, sachant que le nom Gucci apparaît en bas de la manette. Mais ce n'est pas tout, la malette de transport a également été confectionné avec grand soin et en tradition de la marque Gucci. Le rendu volontaire vintage fait référence aux premiers designs de la la marque italienne, avec à l'intérieur de nombreux compartiments de rangement. Fabriquée à 100 exemplaires seulement, cette Xbox Series X Gucci sera donc proposée au prix de 10 000 dollars à partir du 17 novembre prochain au sein de plusieurs magasins Gucci répartis dans le monde entier, dont voici la liste : New York Wooster, Berverly Hills Rodeo Drive, Mexico City Moliere Palacio de Hierro, Milan Gucci Circolo, Londres Gucci Circolo, Berlin Gucci Circolo, Pékin SKP et Tokyo Shibuya Parco. Tout acheteur de cette machine unique en son genre repartira avec un accès illimité au Xbox Game Pass. C'est un peu la moindre des choses...