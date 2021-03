Xbox Series X/S : 5 jeux Bethesda vont doubler leur nombre d'images par seconde, voici la liste

Le récent rachat de Bethesda par Microsoft commence déjà à porter ses fruits. Alors que l'on s'attend à ce que le géant américain garde pour lui toutes ses franchises fortes - ce serait même assez logique, en fait - voilà qu'il s'octroie également quelques avantages techniques grâce au FPS Boost : pour rappel, il s'agit d'une feature réservée aux Xbox Series X et S permettant de doubler le nombre d'images par seconde de certains jeux Xbox One. En l'occurrence, ce sont cinq titres Bethesda qui sont concernés, permettant donc aux nouvelles consoles Microsoft de les faire tourner en 60FPS.



Ainsi, les heureux possesseurs de Xbox Series X/S pourront s'atteler à Fallout 4, Fallout 76, The Elder Scrolls V Skyrim Édition Spéciale, Prey et Dishonored Definitive Edition en soixante images par seconde : notons qu'ils sont également au sein du Xbox Game Pass, histoire de bien les mettre en avant. On imagine que d'autres softs devraient suivre la tendance prochainement.