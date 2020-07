Fallout : Amazon travaille sur une série télé avec les scénaristes de Westworld

La série Fallout de Bethesda va donc bientôt arriver à la télévision via le service Amazon Prime Video. En effet, la Plateforme de Jeff Bezos a confirmé officiellement via Twitter que la série était en chantier chez Kilter Films. Mieux, l'adaptation a été confiée à Jonathan Nolan et Lisa Joy qui sont plus connus pour avoir travaillé sur la série à succès Westworld. On ignore pour l'instant si la série sera adaptée d'un épisode en particulier, ou si elle reprendra juste le concept d'un monde post-apocalyptique ravagé par une guerre nucléaire. Quoi qu'il en soit, les réalisateurs vont avoir l'embarras du choix en ce qui concerne les lieux de tournage puisque la série est passée par de très nombreuses régions des États-Unis, dont la Californie, le Nevada, Washington DC, Boston et la Virginie. On parie que c'est le succès d'audience de l'adaptation de The Witcher par Netflix qui a donné l'idée à Amazon ?