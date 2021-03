Fallout 76 : voici la feuille de route pour 2021, des grosses surprises pour les joueurs

Sorti en novembre 2018, Fallout 76 restera dans la conscience collective comme l'un des plus mauvais lancements d'un jeu vidéo aux côtés d'un certain Cyberpunk 2077. Même Todd Howard, le producteur de la série des Fallout, a avoué que son jeu avait été décevant lors de sa sortie. Mais depuis, de l'eau a coulé sous les ponts et les développeurs ont continué à améliorer le titre avec un suivi sans pareil. Et bien, sachez que 2021 connaîtra le même intérêt de la part de ses créateurs, puisque ces derniers viennent de révéler le contenu de la feuille de route pour l'année 2021. Il va falloir s'attendre à du gros contenu supplémentaire, toujours plus de correctifs et des événements inédis pour gonfler l'intérêt autour du soft. Voici le détail complet de ce qui vous attend cette année donc :









Printemps

Les joueurs devront être “Parés à tout” avec la mise à jour de Printemps ! Elle apportera de l'équipement S.P.E.C.I.A.L., des emplacements de C.A.M.P., des mannequins de camps et une toute nouvelle extension des opérations quotidiennes. Pour découvrir ces fonctionnalités en détails, lisez l'article Au cœur de l'abri. Les joueurs possédant Fallout 76 via le lanceur Bethesda.net peuvent tester toutes ces nouvelles fonctionnalités et bien plus dans la session en cours du PTS.

De plus, cette mise à jour marque le retour de l'As de l'armure dans un combat acharné contre le Commissaire Chaos et les Cinq du Yukon ! La Saison 4 apporte de nouvelles récompenses pour le tableau de S.C.O.R.E., qu'il s'agisse d'objets cosmétiques, de consommables ou autres.

Été

L'an dernier, la Confrérie de l'Acier est arrivée dans les Appalaches et les joueurs ont assisté à un conflit dans leurs rangs et découvert de nouveaux obstacles sur leur chemin. Règne d'Acier continue l'histoire de la Confrérie avec de nouvelles quêtes, de nouveaux lieux, de nouveaux PNJs et de puissantes nouvelles récompenses. De quel côté seront les joueurs ? Leurs choix changeront à jamais les Terres désolées.

Les modules légendaires arriveront aussi cet été, permettant aux joueurs de fabriquer des objets légendaires spécifiques. Ils pourront personnaliser leur build en détail pour l'adapter parfaitement à leur style.

Automne

Le vent du changement arrive, et apportera une évolution des Mondes privés ! Plus d’informations arriveront dans les mois à venir, à l'approche de la sortie.

Une nouvelle extension des opérations quotidiennes est également prévue pour apporter aux joueurs encore plus de façons différentes de jouer.

Hiver

Cet hiver marquera l'arrivée des armes et armures légendaires à 4 étoiles ainsi que celle des animaux de compagnie que les joueurs ont demandé pour leurs C.A.M.P.s !

Ils pourront affronter de nouveaux dangers avec un évènement venu d'ailleurs. Dans le nouveau défi public, “Les envahisseurs d'au-delà”, tous les joueurs d'un même serveur s'uniront pour terminer des défis, affronter de nouveaux ennemis coriaces et remporter des récompenses à couper le souffle.

Les fanatiques des Appalaches préparent quelque chose de sinistre dans le nouvel évènement saisonnier : Le Rituel ! Les joueurs pourront aider les fanatiques de Point Pleasant à se préparer pour ce rituel dangereux et seront récompensés par des récompenses uniques.