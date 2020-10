Fallout 76 : Bethesda propose d'essayer le jeu gratuitement, l'offre ne dure que quelques jours

une période Double XP dans tous les modes de jeu, des récompenses Double S.C.O.R.E. pour vos défis quotidiens et -25 % sur les armes et armures légendaires chez la Pourvoyeuse Murmrgh au Pic rouillé."Mais le plus intéressant demeure la possibilité, dès maintenant, de découvrir gratuitement Fallout 76, une opération déployée sur PC, Xbox One et PS4. A noter que les joueurs intéressés peuvent non seulement profiter du jeu de base, mais aussi de Wastelanders et de Nuclear Winter. "Ils peuvent donc commencer le jeu dès le début et s'ils choisissent de l'acheter à la fin de la semaine de jeu gratuit : toute leur progression sera sauvegardée et donc transférée, ainsi que les achats effectués dans la boutique atomique", est-il précisé".Enfin, on nous indique que jusqu'au 26 octobre, ceux qui se connecteront pourront accéder à un aperçu gratuit de l'abonnement premium Fallout 1st . C'est bien noté.