Fallout 76 : un trailer de lancement pour l'extension majeure "Wastelanders"

Bethesda Softworks a mis en ligne un tout nouveau trailer de Fallout 76, histoire de rappeler que l'extension majeure "Wastelanders" sera disponible à partir du 14 avril prochain, et ce gratuitement. Comme promis, elle "intègrera notamment l’arrivée de PNJ humains entièrement doublés, une nouvelle quête pour le Superviseur et la possibilité pour les joueurs de forger des alliances avec des factions adverses et de découvrir la vérité cachée dans les montagnes."Sorti le 14 novembre dernier sur Xbox One, PS4 et PC (via Bethesda.net), Fallout 76 arrivera également la semaine prochaine sur Steam . A noter que ceux qui disposent déjà d'un exemplaire du jeu se verront offrir la version proposée sur la plateforme de Valve