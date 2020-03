Fallout 76 : le jeu débarque bientôt sur Steam avec l'extension Wastelanders

Exclusivité Bethesda.net depuis sa sortie en octobre 2018, Fallout 76 va enfin être vendu via Steam, avec l'extension Wastelanders en prime, afin de tenter de rameuter plus de joueurs sur les serveurs du jeu. Il faut dire que le lancement de ce titre avait été particulièrement catastrophique pour Bethesda puisque la critique l'avait étrillé à cause de ses très nombreux problèmes. Rappelons que le jeu est toujours noté 52% sur Metacritic dans sa version PC, tandis que son userscore plafonne à 2.7 points.

Fallout 76 débarquera donc le 7 avril sur Steam, soit pile pour la sortie de l'extension Wastelanders qui apporte pas mal de nouveautés au jeu, dont des PNJ doublés, ce qui devrait apporter un peu de vie dans l'open world du jeu. Bethesda a par ailleurs confirmé que les joueurs PC ne pourront pas transférer leurs atomes ou leur comptes Fallout 1st entre les différentes plateformes. Ceci dit, les item achetés via l'Atomic Shop du jeu, seront eux utilisable quelle que soit la plateforme que vous utilisez.